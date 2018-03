Paris Jackson pede a fãs que não alterem a cor de sua pele em fotos

"Eu sou o que sou. Eu estou ciente da minha aparência e finalmente estou feliz com ela", completou a filha do rei do pop - Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, fez um apelo a seus seguidores no Twitter na última terça-feira, 6, para que parem de editar suas fotos na rede social com a intenção de alterar a cor de sua pele.

Ela posta e compartilha imagens suas com alterações estranhas como, por exemplo, pele verde ou com um olho a mais na testa. No entanto, ela não gostou quando um usuário compartilhou uma foto na qual a única alteração era um clareamento de sua pele.

"Eu aprecio tudo o que vocês fazem por mim. Eu gosto de cada edição que vejo. Mas por favor, parem de clarear minha pele para que eu pareça mais branca. E, por favor, parem de escurecê-la para que eu pareça mais miscigenada."

"Eu sou o que sou. Eu estou ciente da minha aparência e finalmente estou feliz com ela", completou a filha do rei do pop.