Paris Hilton é atração no carnaval de Mato Grosso do Sul

Depois de se declarar inventora da selfie, a socialite Paris Hilton confirmou em seu Twitter que virá ao Brasil no carnaval. Ela é uma das atrações da festa em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde ingressos para seu show variam entre R$ 200 e R$ 400, por pessoa.

Na descrição do evento, Paris é citada como "rainha de Ibiza". "Ela é a personificação do lifestyle de Ibiza: Viva o hoje! Viva o momento! E viva intensamente!"

O evento está sendo organizado pelo Réveillon de la Musique 2018, e também terá a participação do DJ Fatboy Slim.

No Twitter, ela escreveu que está animada por anunciar que estará no País em fevereiro. "Mal posso esperar. No vemos lá".