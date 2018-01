Paraná tem o segundo maior plantel de cavalos Quarto de Milha do país

A inspeção e numeração dos animais ocorrem no dia 19/01 - Foto: Portal Vida no Campo

Levantamento da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) aponta que o Paraná concentra o segundo maior plantel de animais da raça do país. Com 47,3 mil cavalos registrados pela associação, o Estado fica atrás apenas de São Paulo, com 237 mil animais. Presente em todo o território nacional, o Quarto de Milha representa a maior raça equina do Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a tropa já ultrapassa os 540 mil animais, no Stud Book da raça.

De 19 a 21 de janeiro, a cidade de Paraíso do Norte sedia, no CTG São Jorge (PR-466), a 2ª Copa dos Campeões e o 2º Derby de Laço Comprido, competições que abrem a ‘Temporada 2018’ de eventos oficias da raça. De acordo com o Departamento de Esportes da ABQM, estão habilitados a participar das provas mais de 300 conjuntos (cavalos e competidores). “A modalidade de Laço Comprido vem crescendo ano a ano em vários Estados do país, sobretudo no Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul”, informou a associação.

A modalidade

“O Laço Comprido hoje é um esporte, mas nasceu na lida diária em fazendas, onde o peão precisava fazer o manejo do gado para marcar, curar, entre outras atividades. Saindo do campo, a prática virou um momento de confraternização, apresentando a destreza do laçador e a agilidade do cavalo”, explicou Cicinho Varejão, presidente da ABQM.

Programação de provas

A inspeção e numeração dos animais ocorrem no dia 19/01. No dia 20/01, às 10h, começam as provas da Copa dos Campeões de Laço Técnico, nas categorias Aberta Júnior, Aberta Sênior, Profissional Light, Amador (19 anos ou mais), Amador Principiante, Jovem e Amazonas 2 (13 anos ou mais). Às 18h, entram em pista atletas e animais com cinco anos hípicos das categorias Aberta, Amador e Jovem, pelo Derby de Laço Técnico.

No domingo (21/01), a partir das 8h, ocorrem as competições da Copa dos Campeões Individual Braço, nas categorias Aberta Livre, Amador (19 anos ou mais), Amador Principiante, Jovem 1 (até 12 anos), Jovem 2 (13 a 18 anos) e Amazonas 2 (13 anos ou mais). A premiação total dos dois campeonatos será superior a R$ 60 mil. Além da ABQM, também participa da organização do evento a Associação Paranaense de Laço Comprido (APLC).

Outras informações no site: www.abqm.com.br