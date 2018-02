Paralisação de trens e fechamento de estações provoca caos no metrô do Rio

Os trens do Metrô Rio estão circulando com atrasos nas Linhas 1 e 2, devido à paralisação por 40 minutos neste sábado (10), provocando um verdadeiro caos no sistema. No carnaval, os trens do metrô são os mais utilizados, junto com os trens urbanos, devido ao fechamento das principais vias do centro e da zona sul para os desfiles de blocos. Com a interdição das ruas e avenidas, fica muito mais difícil o deslocamento pela cidade por meio dos ônibus municipais.

A concessionária informou, por meio de nota, que os problemas foram causados pela retenção das portas pelos usuários que impedem a saída do trem da estação e por cinco acessos indevidos de usuários à via, o que provocou o corte de energia em trechos do sistema ao longo da manhã e também na parte da tarde deste sábado.

O Metrô Rio informa ainda que está operando em regime de plantão, com equipes reforçadas e operação ampliada de limpeza para assegurar o conforto dos clientes.

No início da tarde, com o término do desfile do Bloco da Favorita, que levou milhares de pessoas à orla de Copacabana, os foliões se destinaram as estações do Metrô do Cantagalo e Siqueira Campos. Com o grande número de usuários, os seguranças foram obrigados a fechar o acesso às estações por algum tempo, para que as estações fossem esvaziadas para dar acesso aos foliões que saíam do bloco.

Com a interrupção do sistema de trens por 40 minutos e a grande procura de usuários, houve um colapso no sistema, com os trens parados, antes de chegar às estações, sem que houvesse qualquer comunicado pelo sistema de som do Metrô Rio, como relataram diversos clientes pelas redes sociais.

Uma viagem que levava, em média, 25 minutos, estava levando 1hora e 30 minutos. Ainda não há previsão de normalização total do sistema, apesar de a concessionária estar trabalhando para que os trens voltem a circulam dentro dos horários o mais rápido possível.

Esquema para carnaval

A concessionária Metrô Rio montou um esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de carnaval. De acordo com a assessoria do Metrô, os trens circularão sem interrupção até as 23h59 da terça-feira (13). A partir das 5h de sábado (10), as composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre o bairro da Pavuna, na zona norte, até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, sem necessidade de transferência para circular até o final da Linha 4.

Com os desfiles de inúmeros blocos de rua e mudanças no trânsito durante o Carnaval, o metrô é muito usado pelos foliões de blocos e escolas de samba para cruzar a cidade. A concessionária recomenda que os clientes comprem cartões de ida e volta com antecedência para evitar filas. Também serão aceitos os cartões pré-pagos do MetrôRio, o cartão especial de carnaval do Metrô Rio e do aplicativo de transporte 99, Bilhete Único, vale-transporte e cartão Riocard.