Parábola da luta de todos contra todos

O filme anuncia um tipo de distopia política sob a forma de jogo. Um novo partido político, chamado New Founding Fathers of America, assume o poder e promove um experimento social: durante 12 horas não haverá lei e as pessoas poderão fazer o que bem entenderem.

Não há obrigatoriedade de participação, mas o governo oferece US$ 5 mil a quem permanecer na cidade e prêmios para os que entrarem no jogo. Dirigido por Gerard McMurray, o filme é a quarta continuação da franquia Noite de Crime. A ideia parece ser avaliar o que significa, em experimento temporário, a ausência de Estado regulador.

Ou seja, a volta àquilo que os filósofos chamavam de "estado de natureza", a guerra de todos contra todos.

A Primeira Noite de Crime (EUA/2018, 97 min.) Dir. Gerard McMurray. Com Ylan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade

