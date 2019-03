Para lembrar

O SescTV exibe entrevista feita com o escritor João Carlos Marinho, que morreu no domingo, 17, aos 83 anos. Considerado referência da literatura infantojuvenil e autor do clássico O Gênio do Crime (1969), Marinho participou do episódio Literatura Infantil Não Tão Infantil Assim, dentro da série Super Libris, dirigida por José Roberto Torero, falando sobre esse gênero literário.

Produção será exibida também na quinta, às 10h30, sexta, às 20h30, e sábado, às 19h.

