Para Kim Kardashian, selfie é coisa do passado

Kim Kardashian é a rainha das selfies. Ela foi a responsável por tornar famoso o termo e pelo sucesso das capinhas de celular com luz embutida, que deixam as fotos mais bonitas. Ela costumava ser tão obcecada por fazer cliques de si mesma que até lançou um livro em 2015, o Selfish, apenas com autorretratos.

Porém, ela acredita que esta era acabou. Em um vídeo em que joga 'O Que Você Prefere?' com sua irmã Khloé, afirmou que selfies são coisa do passado. "Você prefere nunca mais poder postar uma selfie ou nunca mais gravar um Snapchat?", perguntou Khloé .

"Eu prefiro nunca mais postar uma selfie", contou Kim, chocando sua irmã. "Sinto que selfies são uma coisa de anos atrás."

Na mesma brincadeira, a socialite ainda revelou que prefere perder um diamante no mar do que ficar com a pele feia, já que ela não liga mais para joias, e que iria a um evento sem maquiagem ao invés de mal vestida.