Para evitar proliferação do coronavírus, "Som da Concha 2020" tem alteração nas datas

Concha Acústica Helena Meirelles - (Foto: Reprodução)

Em razão da pandemia, serão alteradas as datas para o projeto cultura "Som da Concha". A Fundação de Cultura de MS, anunciou no Diário Oficial de MS de hoje (8), que as inscrições para a participação do projeto foram prorrogadas até o dia 29 deste mês.

Enquanto não for declarado, pelas autoridades de saúde, o estado de normalidade no Estado, as datas dos eventos não poderão ser agendadas e que por esta razão, o prazo de execução dos shows para a do Projeto Som da Concha, ficarão suspensos temporáriamente.

Em relação ao esquema de apresentação, não teve mudanças: duas atrações por domingo – abertura e encerramento. Na primeira opção o cachê será de R$ 3 mil e o show com duração prevista de 40 minutos. Já as atrações seguintes contarão com R$ 5 mil de remuneração e uma hora de espetáculo. Confira o edital: