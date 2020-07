Devido ao novo decreto, sessão do Autocine é adiada

O evento Autocine, previsto para acontecer neste domingo (19) e domingo que vem dia 26, foi adiado em virtude do decreto municipal de quarta-feira (15) publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), a fim de evitar o colapso no atendimento à saúde. Serão dois finais de semana sem a exibição dos filmes. "O Menino da Porteira" protagonizado por Daniel estava programado para ser a próxima exibição.

Ficam vedadas ainda atividades de entretenimento em bares restaurantes e similares, tais como apresentações artísticas e culturais, jogos em geral, espaços kids e brinquedotecas; compartilhamento de narguilé, tereré e similares; realização de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos e aulas presenciais de qualquer natureza.

A realização do Autocine é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Matogrosso do Sul (UFMS), Sesc e com o apoio da Sisep.