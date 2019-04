Papo de cinema

Enrique Diaz estará no programa Sem Censura desta quarta, 17, às 17h, na TV Brasil. Em um bate-papo com a apresentadora Vera Barroso, ele fala sobre seu mais recente trabalho, o filme Los Silêncios.

Dirigido por Beatriz Seigner, obra faz um mergulho no universo das famílias colombianas cercadas pelo medo e pela tensão decorrentes do conflito entre as Farc e o governo de seu país.

Ator também revela como foi essa experiência, em um filme que mistura elementos de ficção e documentário.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.