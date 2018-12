Papai Noel se joga em chão de shopping para animar menino autista

A atitude do Papai Noel de um shopping na cidade de São José, em Santa Catarina, vem encantando as redes sociais nos últimos dias. Ao se deparar com Vitor, um garoto autista que foi ao chão quando o viu, não pensou duas vezes para se juntar ao jovem.

"Esse é o Papai Noel mais lindo que já conheci. Meu filho Vitor é autista, e quando ele se jogou no chão, o Papai Noel também se deitou", explicou a mãe do garoto, Jussania Tholl, que compartilhou a história em seu Facebook.

O Papai Noel, que se chama João Prim, usou seu perfil no Instagram para falar sobre a repercussão das imagens, que viralizaram rapidamente.

"É gratificante ser Papai Noel e levar o verdadeiro sentido da vida às pessoas, com gestos concretos de igualdade, amor e fraternidade. Afinal de contas, somos aquilo que conseguimos compartilhar com todos dentro do espírito do Natal. O menino Jesus deve ter vez no coração de todos", escreveu.

Confira abaixo as imagens:

