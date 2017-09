Paola Carosella defende Rita Lobo em discussão sobre feminismo

A chef e apresentadora Rita Lobo se envolveu em uma discussão com usuários no Twitter nesta segunda-feira, 4. Ela recebeu um elogio de um seguidor na rede social e agradeceu. Em seguida, outro usuário disse que concordava com o elogio, menos quando a cozinheira "dá aquela 'esquerdada' feminista", segundo ele.

Rita não deixou barato e respondeu. Em seguida, outros usuários questionaram o envolvimento da chef com o feminismo e perguntaram o que ela fazia para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres na cozinha. "Estimulo a divisão de tarefas em milhares de lares, tenho uma empresa onde 100% dos funcionários são mulheres. E tiro onda de machista aqui!", respondeu a chef para um dos usuários.

Além do apoio de muitos, Rita também foi defendida pela colega de profissão Paola Carosella, jurada do MasterChef, da Band. "Ela ensina a família inteira a cozinhar e se organizar para sair da estrutura tradicional onde só a mulher é responsável. Ela é revolucionária", escreveu a chef em um tuíte.

