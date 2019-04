Palmirinha visita Ana Maria Braga e se emociona: "hoje, eu posso morrer"

Na manhã desta sexta-feira, 19, Dia da Paixão de Cristo, Ana Maria Braga recebeu, em seu programa, a visita ilustre de Palmira Nere da Silva Onofre, a Palmirinha, que ficou conhecida por seus programas de culinária na televisão brasileira. Ao chegar no estúdio, com um tapete vermelho estendido a ela, a cozinheira chorou, abraçou Ana Maria e disse: "hoje, eu posso morrer".

A apresentadora do Mais Você mostrou o Louro José para Palmirinha, que ela não via "há 20 anos" e apresentou a mesa de café da manhã, que estava preparada especialmente para a data de Páscoa. Depois disso, as duas começaram a relembrar a trajetória da cozinheira e apresentadora de TV.

Ana Maria foi a porta de entrada para Palmirinha na televisão. Em um programa dela, a cozinheira, que chama seus telespectadores de 'amiguinho' e amiguinha', apresentou pela primeira vez um quadro de culinária.

"A Palmirinha foi em um programa da Silvia Poppovic em uma pauta sobre mulheres fortes. Nesta epoca, eu já tinha começado o (programa) Note e Anote, na TV Record, e vimos a docura dela. Ela já cozinhava. Nós a chamamos para conhecê-la e para que ela fizesse os quitutes, que faz tao bem", contou Ana Maria. "Chegou assustada, não conhecia televisão, mas aprendeu rápido", completou.

Na conversa, as duas relembraram receitas, cozinharam juntas e viram erros de Palmirinha que viraram memes na internet.