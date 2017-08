Palmirinha e Bela Gil são convidadas do 'Conversa com Bial'

De um lado, a cozinha revolucionária de Bela Gil. Do outro, a não menos libertadora culinária de Palmirinha Onofre. As duas estarão no programa Conversa com Bial, da Globo, na próxima terça-feira, 29, para falar sobre alimentação e sobre o prazer em cozinhar. As duas, apesar de apresentarem visões distintas da culinária, são muito amigas fora da televisão.

Bela Gil não consome carne nem açúcar. Ela conta que os hábitos alimentares saudáveis foram ensinados pelo pai, mas que revolucionou seu olhar após entrar em contato com a prática da ioga. "Acredito que o bem-estar está muito bem relacionado com o que a gente come", argumentou.

Já Palmirinha, símbolo da culinária tradicional, não rejeita uma colher de doce de abóbora após cada refeição. Ela diz que admira os hábitos saudáveis de Bela, mas confessa que não é adepta de atividade física. "Meu único exercício físico é na cozinha: amassar pão, lavar louça, essa é minha ginástica todo dia", brinca a senhora que já acumula 60 anos de culinária. Ela não tem dúvidas ao afirmar: "O fogão me libertou".

As duas não poupam elogios uma à outra. "Palmirinha sempre foi uma inspiração para mim", declarou Bela. Já a senhora afirmou que aprecia o cuidado que a filha de Gil dispensa ao alimento. "Quando assisto ao programa da Bela, vejo ela ir à horta, pegar ervas fresquinhas, salsinha, cebolinha... aquilo me atrai muito!", apontou.

