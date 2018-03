Palestra orienta como melhorar a vida através de pequenas mudanças em casa

Solano ministra palestra no espaço On Namastê, no próximo dia 9 - Divulgação

Você sabia que a casa é considerada um espelho das situações que vivemos e que, na maioria das vezes, ela espelha as crises que vivemos. De acordo a milenária ciência o Feng Shui, nós dialogamos com o ambiente por meio dos cinco sentidos. Cores, formas e seus significados interagem constantemente com o nosso psiquismo. Uma forma de dar novo significado a casa é simplesmente mudando os móveis, objetos e quadros de lugar. Isso reestrutura o espaço, podendo dissolver situações cristalizadas do passado. É o que explica um dos especialistas mais reconhecidos no Brasil, Carlos Solano, arquiteto e urbanista, autor de livros e artigos sobre o tema, que estará em Campo Grande, nos próximos dias 09 e 10 para ensinar leigos e profissionais de arquitetura e decoração de interiores como colocar em prática estes ensinamentos.

Há 27 anos trabalhando sob a ótica do Feng Shui, Solano chama a atenção para um fato que muitos ignoram: o Feng Shui é uma ciência e um dos oito ramos da medicina tradicional chinesa, que é muito inteligente, pois é preventiva. “Melhor se cuidar para não adoecer do que ter de tratar a doença, o que é muito mais complicado”, explica o arquiteto formado pela UFMG. Segundo ele, o ideal é evitar as situações que não nos favoreçam, mas nem sempre isso é possível, pelo desconhecimento ou pelo momento de vida.

Na palestra aberta ao público “Feng Shui e a Roda da Vida”, que será ministrada por Solano no espaço On Namastê, no próximo dia 09, o objetivo é inspirar o público com um novo olhar sobre os desafios e as possibilidades desta jornada que é a vida. No dia seguinte, o especialista ministra um minicurso para ensinar a avaliar o espaço em que vivemos com profundidade e a interagir com ele, reajustando, a partir daí, a rota da nossa vida. É uma excelente oportunidade de aprender a técnica com um dos nomes mais conhecidos e respeitados da área.

No próximo mês de junho, Carlos Solano vai levar sue conhecimento para Lisboa onde participará do 15º Seminário Nacional de Feng Shui, junto com o mestre chinês Lim Kar Beng, especialista em I Ching e Feng Shui, tema do encontro. A intensa programação conta com dia de estudos na Escola Nacional de Feng em Lisboa, avaliação prática da fantástica Quinta da Regaleira em Sintra e uma jornada de conhecimento por lugares especiais: Lisboa, Sintra, Tomar, Évora, Obidos, Fátima, Aljustrel, Cascais e pontos especiais no caminho como Cabo da Roca, Templo de Sintra. “Será mais um enriquecimento de vida”, diz Solano, sobre o Seminário.

Apaixonado por Campo Grande, que já visitou em outras ocasiões, o arquiteto explica que a arborização da cidade contribui para uma boa qualidade do ar e uma boa saúde dos habitantes. “Feng Shui significa Vento e Água ou Ar e Água, elementos que, quando puros, são fundamentos de uma boa saúde”, explica. Participar de uma palestra com Carlos Solano é muito mais que aprender um pouco da técnica. É vivenciar a experiência e o encantamento de um profissional que vai muito além do concreto e da beleza das formas. Solano toca no coração das casas e das pessoas.

Serviço:

Palestra aberta dia 09 de março

Horário: 19 horas

Local: On Namastê – Rua Antônio Maria Coelho 2792

Minicurso: Feng Shui Ba Zhai “A casa como espelho da vida”

Dia 10 de março (sábado) no horário de 09 às 18h