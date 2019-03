Palestra na Academia sul-mato-grossense de letras aborda sanidade e loucura na expressão artística

“A Expressão Artística e a Fronteira entre Sanidade e Loucura” é o título tema da palestra e debate a serem realizados no evento cultural mensal “Chá Acadêmico”, promovido pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras - ASL. O evento será nesta quinta-feira, 28, a partir das 19h30min, no auditório da ASL - a mais alta entidade literária do Estado -, cuja moderna e ousada sede é situada na rua 14 de Julho, 4653 - Altos do São Francisco, Campo Grande. A entrada é franca.

Sempre apresentando uma concisa palestra neste evento mensal aberto, o presidente da Academia, Henrique de Medeiros, disse que sanidade, loucura e arte foi escolha de uma pauta ousada para esta edição, tendo como convidado o médico e escritor Marcos Estevão dos Santos Moura, que explanará sobre o assunto. Segundo Rubenio Marcelo, secretário-geral da ASL, na abertura haverá breves apresentações artísticas ligadas à insanidade e loucura especialmente programadas para o evento, como performance poética do declamador Evandro Walker e música com o compositor Mestre Galvão.

Autor de várias obras com teor científico e também obras literárias em prosa e verso, o palestrante Marcos Estevão é médico com título de especialista em psiquiatria e psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. É hipniatra membro da Sociedade Brasileira de Hipnose e mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas do Estado de Mato Grosso do Sul (CEAD/MS).

Membro da União Brasileira de Escritores (UBE/MS), Marcos Estevão é autor dos livros: “A Caserna em Versos e Rimas e um pouco de Prosa”, ”Meu nome é Romualdo - a luta contra as drogas”, “Dependência Química - uma prisão de ponta-cabeça”, e “Pedaços de Mim”, poesia. Tem participação em várias antologias e coletâneas literárias estaduais e nacionais, como: “Best-Seller - O Melhor da Literatura”, RJ; “Caminhos” e “Novos talentos”, UBE-MS; “Mato Grosso do Sul 40 anos”, e “Prosas e Segredos da Morena”. Natural de Belém do Pará, reside em Campo Grande/MS desde 1993.

Segundo Marcos Estevão, “a loucura desde os primórdios da civilização vem sendo vista de diferentes modos, de acordo com o contexto sociocultural ao longo da história. A arte, por sua vez, fez da loucura um tema, afinal trata-se de um fenômeno da humanidade, como qualquer outro, mas que ganha um viés importante na literatura, pois muitas vezes ambas se confundem.

Para Estevão, isso é óbvio, já que a Arte é fantasiosa e o artista imerge nessa fantasia, tornando-se um produtor de quimeras. E quimeras confundem-se com loucura. O palestrante informou que irá percorrer, através da expressão artística, um pouco dessa fantasia desde a Antiguidade até o mundo contemporâneo, vendo-a a um tempo como divina, noutro momento como demoníaca e hoje como doença. “Mas, se a loucura é doença, o que podemos chamar de normal?”, diz Estevão. Esse é um dos focos abordados em literatura na palestra, ora aceitando o conceito científico da loucura como doença, ora ironizando e criticando esse conceito.

Com 47 anos de fundação, história e atividades literoculturais, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras registra, ao longo da sua existência, a defesa do vernáculo e o cultivo da arte literária, zelando e incentivando todas as vertentes artísticas e derivações da cultura nacional e estadual. Integrando um dos programas da entidade, o evento ‘Chá Acadêmico da ASL’ acontece a cada última quinta-feira de cada mês, congregando acadêmicos, seus familiares, o público em geral e convidados especiais da Academia, sempre apresentando um convidado de destaque. A entrada é franca e em seguida ao evento há debates e confraternização, sendo servido o Chá Acadêmico.