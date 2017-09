Palco Giratório faz última apresentação da temporada na quarta-feira

O último espetáculo do circuito 2018 do Palco Giratório traz na próxima quarta-feira (6), a partir das 20h no Teatro Prosa do Sesc Horto, a apresentação de dança “Cinzas ao Solo”, de Alexandre Américo, de Natal (RN). A apresentação é aberta ao público, mas é preciso chegar com pelo menos meia hora de antecedência para retirada de ingresso.

Com 32 minutos de duração, a obra busca tematizar o entendimento de dança do próprio bailarino. Ao utilizar a metáfora do homem que caminha devorando o "mundo", o intérprete inicia a busca pela sensação de comunhão com o todo, de ancestralidade, de atemporalidade.

Em seu percurso criativo, o bailarino mergulhou em diversos locais de natureza exuberante, lugares sagrados quase nunca tocados, lugares de silêncio e força, na tentativa de tocar o invisível, de encontrar o "ancestral", o primeiro e o último homem que dançou.

