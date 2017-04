"Pais devem embarcar nos sonhos dos filhos", sugere autor de best seller

"Viver o sonho do filho, apoiá-lo, estar junto, participar das alegrias e dos momentos de tristeza. Os pais precisam embarcar nos sonhos dos filhos". Essa foi uma das mensagens de Marcos Piangers, autor de "O papai é pop", em palestra realizada em Curitiba. O radialista, apresentador de TV, colunista e escritor participou do maior evento de talentos do mundo, o MGT – O Encontro.

A conversa teve como objetivo levar conhecimento aos pais que têm acompanhado seus filhos no encontro para que estes tenham uma relação saudável e apoiadora em relação aos filhos e seus sonhos.

Com mais de 150 mil livros vendidos, Piangers chegou ao encontro para passar um pouco da sua experiência aos pais que, assim como ele, querem um mundo melhor para seus filhos. Além disso, o escritor abordou como o apoio dentro de casa é fundamental para auxiliar os pequenos na trajetória em busca dos projetos de vida, seja no mundo artístico ou em outras atividades.

"Durante nossas audições, buscamos fazer com que o talento tenha uma experiência de descoberta e autoconhecimento sobre quem ele é, quais os seus objetivos e o que é preciso fazer para alcançá-los, sempre agregando conhecimento. Mas também é necessário que os pais entendam como apoiar seus filhos e a palestra do Marcos foi muito enriquecedora nesse sentido", comenta Marcelo Germano, criador do MGT – O Encontro.

Sobre o autor

Marcos Piangers é repórter, radialista na Rede Atlântida, colunista e autor do Best Seller, "O Papai é Pop". Ele também é palestrante e tem interesse em conversar com mães e pais para discutir como eles podem se tornar melhores todos os dias.

