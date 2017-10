Painel das vendas de Livros traz resultados positivos para mercado editorial

Um novo Painel das Vendas de Livros no Brasil, referente ao 9º período do ano, foi divulgado nesta quarta-feira, 4, e traz resultados positivos para o mercado editorial brasileiro. No acumulado do ano, o crescimento é de 6,6% em volume e 6,2% em faturamento em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

Levando em conta apenas o 9.º período (14/8 a 10/9 de 2017), o crescimento em relação a 2016 é de 14,8% (volume) e 10,7% (valor).

"Certamente, os lançamentos importantes que ganharam visibilidade durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro influenciaram o bom desempenho desse período", analisa Marcos da Veiga Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel), em nota. "Com esse resultado, somado às perspectivas de crescimento da economia brasileira, podemos projetar que os números permanecerão positivos até o final do ano", afirma.

Já para o gestor da Nielsen Bookscan Brasil, Ismael Borges, a análise dos números sugere que o mercado continua atuando com estratégias agressivas de promoções. "Percebemos claramente que as vendas em volume se descolaram do faturamento, o que é confirmado pelo menor preço médio de vendas no período e o aumento do desconto", comentou, também em nota.

O Painel das Vendas de Livros no Brasil em 2017 é resultado da parceria do Snel e da Nielsen. Os números têm como base o resultado da Nielsen Bookscan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no País.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários