Pai de comissária passa o Natal em avião para estar junto com a filha

Mike Levy publicou, na véspera de Natal, uma selfie com seu colega de voo em Detroit, nos Estados Unidos, e uma foto da comissária de bordo. O passageiro estava mostrando os personagens de uma história de Natal em família. Levy contou no Facebook que Hal, o senhor sentado ao seu lado, embarcou nos voos em que a filha Pierce Vaughan estava trabalhando em 24 e 25 dezembro.

"Tive o prazer de me sentar ao lado de Hal no meu voo de volta para casa. Sua filha Pierce era nossa comissária de bordo que tinha que trabalhar no Natal. Hal decidiu que passaria o feriado com ela. Então, ele está voando em cada um dos seus voos hoje e amanhã em todo o país para passar a data com sua filha. Que pai fantástico! Desejo a vocês dois um feliz Natal!", escreveu Mike Levy.

A comissária de bordo compartilhou a publicação de Mike agradecendo por ele entender o quão legal foi a iniciativa do pai. "A primeira viagem do papai usando seus benefícios foi um sucesso! Um agradecimento especial a todos os pacientes e maravilhosos agentes de embarque de todo o país e a minha tripulação perfeita. Ele fez isso em todos os voos e até conseguiu a primeira classe (milagre de Natal)", disse Pierce.

