Página sobre direitos LGBT foi retirada do site da Casa Branca

Logo após a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, algumas seções sumiram completamente do site da Casa Branca. A página dedicada à comunidade LGBT foi uma delas.

Algumas mudanças eram esperadas, como diferenças no design e no nome de algumas seções. Sob a aba 'Issues', ou 'Questões', alguns títulos mudaram. 'Política Externa', por exemplo, virou 'Política Externa América em Primeiro Lugar' e 'Defesa' se transformou em 'Tornar Nosso Exército Forte Novamente'. No entanto, a nova administração surpreendeu ao excluir também seções como a de direitos civis, plano de saúde e mudanças climáticas.

