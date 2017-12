Padronagem vichy será tendência máxima no próximo verão

Neste verão, a tendência é uma estampa antiga, que voltou com força total. A padronagem vichy, o bom e velho xadrez 'toalha de piquenique', nasceu na cidade na cidade francesa homônima, e era muito usada nos anos 1950 e 1960, ficando famosa nos looks de artistas como Brigitte Bardot.

Agora, ela voltou repaginada, em saias, camisas, vestidos e até roupas de banho, para dar um ar vintage e descolado aos looks de verão. O vichy ganhou versões, que variam no tamanho dos quadrados e na cor que acompanha o branco na padronagem - vermelho, preto e azul são as versões mais populares.

Diferentemente das estampas tropicais, que costumam fazer sucesso nesta época do ano, o vichy funciona tanto em produções casuais, em shorts, minissaias e vestidos, quanto no dia a dia na cidade, em calças e camisas - peças com a estampa combinam tanto com roupas românticas quanto com acessórios pesados e pegada rocker.

Para as mais discretas, os sapatos de vichy, com ou sem salto, são fáceis de combinar e dão um toque fashion às produções.