O padre Fábio de Melo fará uma participação na novela 'Carinha de Anjo', do SBT. As gravações ocorreram nesta segunda e terça-feira, 20 e 21. Em seu Instagram, o padre compartilhou imagens com vários atores do elenco.

Na foto com a atriz Karin Hils, Fábio de Melo revelou que em sua participação, além de interpretar, ele também vai cantar na novela. Em outra foto, o padre agradeceu pelo carinho e respeito com o qual foi recebido.

Veja Também

Comentários