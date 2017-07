Padre Fábio de Melo diz que nunca caiu no 'gemido do WhatsApp'

O The Noite recebeu o padre Fábio de Melo e, no programa que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, ele fala sobre a morte de sua irmã, sobre os fãs e até sobre memes.

Durante a entrevista, Danilo Gentili questiona se o padre já recebeu nudes. "Já recebi isso. Já o gemidão é famoso, mas nunca tive contato com ele", contou. O padre ainda revelou que adora o bom-humor do brasileiro nas redes sociais. "Eu daria a administração do País às pessoas que criam essas histórias os memes. É impressionante", comentou.

Fábio de Melo não deixou de falar sobre os seus fãs - ele conta com 16 milhões de seguidores nas redes sociais. "Os protocolos distanciam as pessoas. Fico feliz que as pessoas se sintam à vontade de falar comigo. Mas uma coisa que eu lamento que a visibilidade me tirou é estar em um lugar público sem precisar tirar fotos. Mas tento fazer tudo com muito carinho e descontração", diz.

Em outro momento da conversa, Fábio relembra a perda de sua irmã. "Enfrentei o suicídio da minha irmã no ano passado. Foi um momento difícil. Não cheguei a tempo do sepultamento. O disco foi uma retomada daquilo que eu precisava viver. De repente, percebi que a alegria poderia reconstruir esse ser que ficou, e a melhor maneira de honrar alguém que a gente ama é vivendo bem", relembra.

O The Noite vai ao ar nesta quarta-feira, 26, no SBT, a partir da meia-noite.

