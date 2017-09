A autora Gloria Perez já havia adiantado, via Twitter, que Pabllo Vittar iria participar de A Força do Querer. Agora, a Globo deu mais detalhes sobre essa participação e já se sabe que a cantora vai se apresentar ao lado de Elis Miranda (Silvero Pereira) na trama.

De acordo com o Gshow, a cena deve ir ao ar na primeira semana de outubro. Vale lembrar que Silvero substituiu Pabllo no palco do Criança Esperança, após a cantora cancelar sua apresentação por um problema de saúde.

Veja Também

Comentários