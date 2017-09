Pabllo Vittar tem o Instagram Story mais popular do Rock in Rio

Pabllo Vittar se destacou tanto nas apresentações quanto no Instagram Stories durante o Rock in Rio. Depois de cantar quase de surpresa na Arena Itaú e no Palco Mundo ao lado de Fergie, a cantora teve o Story mais popular durante os dias do festival.

Depois dela, vieram Justin Timberlake, Shawn Mendes, Jared Leto e Fergie, nessa ordem. A rede social registrou, no total, 87 milhões de interações no evento.

A cantora brasileira também teve uma das publicações mais populares relacionadas ao festival. Postada no primeiro dia do evento, o vídeo em que ela é ovacionada pelo público teve quase 1,6 milhão de visualizações.

Outras publicações que fizeram sucesso foram de Ivete Sangalo com Gisele Bündchen na abertura do evento, do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e a foto de Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo.

