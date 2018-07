Pabllo Vittar sobre beijar Diplo em clipe

Pabllo Vittar é a capa da revista americana Paper deste mês, que tem como especial o tema Orgulho LGBT. A cantora foi entrevistada por Charli XCX, e na conversa falou sobre seu próximo álbum, o cenário dos direitos para a população LGBT no Brasil e parcerias que já fez e gostaria de fazer.

No ano passado, Pabllo lançou o clipe de Então Vai, em colaboração com Diplo, no qual os dois se beijam. Charli questionou como foi esse beijo, e Pabllo contou detalhes: "Do meu ponto de vista, a boca de Diplo e a minha foram feitas uma para outra. Os lábios dele são doces e macios, é como se eu tivesse comido jambo, que é uma fruta doce e deliciosa do Brasil. Eu não tenho palavras".

Ela disse ainda que trabalhar com Diplo e Anitta em Sua Cara foi a realização de um sonho. "Eu adoro Anitta e Diplo. Desde que eu comecei, eu sempre quis colaborar com a Anitta. E eu sempre fui fã do Major Lazer, isso não é segredo. Eu o amei desde que eu comecei a fazer músicas, então quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Anitta para o álbum do Major Lazer, foi como se eu estivesse realizando dois sonhos de uma vez. Foi incrível. Estava muito quente lá, mas eu passaria por todo aquele calor e comeria toda aquela areia de novo, apenas para ficar perto do Diplo e trabalhar com a Anitta novamente", contou Pabllo.

Questionada sobre uma carreira internacional, Pabllo diz que ainda não considera estar preparada. "Eu estou muito focada agora no meu próximo álbum. Eu quero ir para o exterior para assistir a shows dos artistas que eu gosto, mas acho que me apresentar fora, só no ano que vem. Eu estou muito animada para levar minha música para lugares aonde eu ainda não fui", falou.

Pabllo também falou que se sente honrada em ser representante da comunidade LGBT. "Eu me sinto muito feliz, porque é ótimo representar a minha comunidade de uma maneira tão grande, e nós vivemos um dos tempos mais difíceis, e ser capaz de representar essa comunidade dá força não apenas aos meus fãs, mas também a mim mesma, para continuar fazendo o trabalho que fazemos, que é tão importante. Fazer isso passa uma mensagem importante para as crianças e adolescentes que estão sofrendo, e sendo vítimas de bullying, como eu sofria na idade delas".