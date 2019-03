Pabllo Vittar será atração na Parada LGBT de Nova York

Depois de agitar o carnaval em São Paulo, Salvador e Recife, a cantora Pabllo Vittar tem, pelo menos, um compromisso internacional confirmado para este ano: a Parada LGBT de Nova York. O evento ocorre nos dias 29 e 30 de junho, mas os artistas que animarão o público já foram divulgados.

Grace Jones vai comandar a noite de sábado da festividade. Ela estará acompanhada pela rapper Teyana Taylor e pela drag queen Pabllo Vittar.

Ao anunciar a lista de convidados para o evento, o site Out Magazine descreveu Pabllo como a "sensação brasileira" do momento. No Instagram, o perfil oficial NYC Pride definiu a cantora como a "drag queen mais famosa do Brasil".

"Com a icônica atração de Grace Jones no sábado e a incrível lista de talentos selecionados, essa experiência musical definitivamente não deve ser perdida", disse Chris Frederick, diretor administrativo da NYC Pride, por meio de um comunicado de imprensa.