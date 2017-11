Pabllo Vittar posa com Compadre Washington e Beto Jamaica

Pabllo Vittar como nova loira do Tchan. Aprova a ideia?

Uma de suas últimas nas redes mostra que a cantora está 'expandindo' suas influências. A drag queen publicou em seu perfil oficial do Instagram na nesta semana, uma foto ao lado de Compadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É O Tchan, que fez sucesso nos anos 1990 com seus pagodes e axés bem-humorados e provocadores.

"A nova loira do Tchan é linda", escreveu Pabllo na legenda ao se referir ao posto do grupo ocupado por Carla Perez e Sheila Mello, entre outras. Usuários comentaram que se tratava, inclusive, da "mais linda loira" da história do Tchan. "Eu amo muito", escreveu outro, elogiando o trio. Até a publicação da nota, a fotografia já havia superado 280 mil curtidas e chegava aos 2 mil comentários.