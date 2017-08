Pabllo Vittar participando do programa Encontro

Participando do programa Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira, 9, a cantora Pablo Vittar explicou o porquê de usar um nome artístico masculino mesmo como drag queen.

"Nunca senti a necessidade de optar por um nome feminino porque, quando eu decidi fazer drag, eu queria passar verdade através da minha arte, música, do que eu acho que sou eu. Pabllo me representa de uma forma que você não tem noção", explicou Pabllo, cujo nome verdadeiro é Phabullo Rodrigues da Silva.

"Acho que se eu tivesse um nome feminino, não ia passar tanta verdade. Não gosto de me trancar em uma caixa. Gosto de ser afeminada, de ser isso aqui, de sair na rua às vezes de boné. Eu gosto de ser o que eu quiser ser", completou a cantora.

Pabllo vem colhendo os frutos da sua ascensão meteórica ao sucesso. Nesta mesma semana, a Globo revelou que a cantora irá se apresentar junto com Sandy no show deste ano do Criança Esperança, no dia 19 de agosto.

Veja Também

Comentários