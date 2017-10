Pabllo Vittar entra na lista dos artistas mais influentes do mundo da Billboard

A cantora Pabllo Vittar está pela primeira vez na lista da Billboard dos 50 artistas mais influentes do mundo nas redes sociais. Ao estrear no grupo seleto, a drag queen superou a posição dos cantores ingleses Harry Styles (45º), ex-One Direction, e Ed Sheeran (46º).

Para organizar a relação, a Billboard leva em conta a popularidade e o engajamento (número de comentários, curtidas e retuítes) do artista nas redes. Nesse quesito, Pabllo tem bombado: em junho, ela superou a americana RuPaul e se tornou a drag queen mais popular do Instagram, com cerca de 4,6 milhões de seguidores à época.

Um mês após o feito, em julho a maranhense deu definitivamente às caras para o mundo ao fazer o clip do hit Sua Cara em parceria com a cantora Anitta e os DJs do Major Lazer. Mais recentemente, Pabllo também fez sucesso com o single de Corpo Sensual e tem liderado a parada das mais tocadas no Spotify Brasil. Durante o Rock In Rio, Pabllo teve o Story mais popular do evento.

