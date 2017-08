Pabllo Vittar e Rico Dalasam brigam pelos direitos da música 'Todo Dia'

Com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, quem tentou assistir ao clipe da música "Todo Dia", de Pabllo Vittar, não o acha mais desde a última segunda-feira, 30. Isso porque o staff do cantor retirou o clipe de todas as plataformas digitais após ser notificado judicialmente pelo rapper Rico Dalasam - que contesta a sua participação como cointéprete da faixa.

Na notificação enviada para Pabllo, Rodrigo Gorky (DJ Gorky) e Arthur Gomes (Maffalda), Rico contesta que não recebe nada por ser cointérprete da música e vinha reclamando publicamente do fato nas suas redes sociais e shows. Ele, que também escreveu a composição, quer receber mais royalties do que vinha ganhando pelo vídeo após a repercussão que teve no YouTube.

Como a faixa tem muito mais visualizações do que vendas em si, os ganhos de autoria não se comparam que ele poderia ganhar como cointérprete.

Os advogados de Pabllo alegam que Rico concordou com todos os termos do contrato assinado em outubro de 2016. Naquele momento, DJ Gorky e Maffalda abriram mão da autoria para Rico ficar com 100% dos direitos autorais pela composição da música. Em contrapartida, sua participação como artista convidado na gravação da música seria gratuita, ressalvados os seus direitos de execução pública como intérprete, que são aqueles pagos diretamente pelo ECAD e sociedades autorais.

Os advogados de Pabllo fizeram proposta para Rico, condicionando o pagamento como cointérprete a uma revisão da autoria da música, o que foi recusado pelos advogados do rapper, que querem manter a integralidade dos direitos autorais.

"DJ Gorky não admitirá qualquer tentativa parasitária de promoção do Rico Dalasam que vem tentando polemizar e pegar carona no sucesso estrondoso da artista Pabllo Vittar, ficando desde já Rico Dalasam notificado de que será responsabilizado civil e criminalmente por todas as eventuais declarações injuriosas ou difamatórias que emitir contra o DJ Gorky ou Pabllo Vitar", dizem no documento.

Pabllo usou o Twitter para mandar indireta sobre o caso: "Eu tô muito feliz amor e nada vai estragar esse momento".

Em comunicado enviado para a imprensa, os representantes de Rico Dalasam consideraram "indecorosa" a proposta feita por Gorky e afirmam que o cantor só está em busca dos seus direitos. "'Todo Dia', foi criada por Rico depois de uma história vivida durante um carnaval em Minas Gerais. A composição já foi feita com melodia e ritmo, o que a torna 100% de titularidade do autor", dizem.

