Ozzy Osbourne fará 4 shows no Brasil em 2018

Ozzy Osbourne divulgou os detalhes dos shows que fará no Brasil em maio de 2018 na sua turnê de despedida dos palcos. Ele se apresenta em São Paulo (dia 13/5, no Allianz Parque), Curitiba (dia 16, na Pedreira Paulo Leminski), Belo Horizonte (18, na Esplanada do Mineirão) e Rio de Janeiro (20, na Praça da Apoteose).

O eterno frontman do Black Sabbath rodará o mundo até 2020. "As pessoas ficam me perguntando quando eu vou me aposentar. Essa será minha última turnê mundial, mas eu não posso dizer que não farei alguns shows aqui ou ali", disse o cantor, em comunicado oficial divulgado à imprensa na tarde desta sexta-feira, 10.

A última turnê de Ozzy Osborne começará em 2018 com um show no México e depois partirá para a América do Sul. Clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 25 e 27, começando às 10h, pelo site da Tickets For Fun, e às 12h na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência - Citibank Hall, em São Paulo; no Km de Vantagens Hall BH, em Belo Horizonte; e no Km de Vantangens Hall RJ, no Rio de Janeiro).

As informações sobre a bilheteria de Curitiba serão divulgadas em breve. Para o público em geral, as vendas começam a partir das 00h01 do dia 28 pela internet e às 10h na bilheteria oficial e pontos de venda espalhados pelo Brasil.