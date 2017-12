Outro livro do escritor John Green, de 'A Culpa é das Estrelas', deve virar filme

Tartarugas Até Lá Embaixo?, novo romance do escritor John Green, de A Culpa é das Estrelas, ganhará filme produzido pelos estúdios Fox, segundo informações da revista Variety. Não foram divulgadas detalhes sobre elenco e a data de lançamento da produção.

O best-seller Turtles All the Way Down, lançado no último dia 10 de outubro, conta a história de Aza Holmes, uma estudante de 16 anos que sofre de toque obsessivo compulsivo (TOC) e que tenta resolver um mistério envolvendo um fugitivo bilionário.

Também produzido pela Fox e estrelado por Shailene Woodley e Ansel Elgor, A Culpa é das Estrelas (2014) foi um dos maiores sucessos de bilheteria dos últimos anos, arrecadando mais de US$ 300 milhões no mundo. A trama mostra a comovente saga de Hazel, uma adolescente de 16 anos diagnosticada com câncer terminal.

Cidades de Papel, entretanto, não conseguiu repetir o feito de A Culpa é das Estrelas, faturando US$ 85,5 milhões.