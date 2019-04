Otaviano Costa não tem contrato renovado e deixará a TV globo

O apresentador Otaviano Costa está de saída da Rede Globo, segundo confirmou a emissora ao E+ nesta quarta-feira, 24. O próprio Otaviano teria procurado a Globo e proposto que seu contrato, que termina ao fim do mês de maio, não fosse renovado.

O trabalho mais recente de Otaviano Costa foi à frente do Tá Brincando, cujo último episódio foi ao ar em 16 de março deste ano.

"Fizemos um programa de entretenimento para toda a família. E mostramos para todos de casa que para viver, não tem limites. Para viver é só começar. Espero que todos tenham se inspirado e se divertido", afirmou o apresentador, na ocasião.

Otaviano Costa chegou a apresentar o extinto Vídeo Show, formando dupla com Monica Iozzi.

Confira abaixo a íntegra da nota sobre a saída de Otaviano Costa enviada pela comunicação da Globo:

"Com o encerramento da 1ª temporada do Tá Brincando, o apresentador Otaviano Costa procurou a Globo, e propôs não renovar seu contrato, que termina no fim de maio, já que neste momento, não há previsão de data para a 2ª temporada do programa. Após 10 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e está em sintonia com as transformações e as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado. A Globo continua de portas abertas para discutir projetos com o apresentador, a qualquer momento e para qualquer plataforma das empresas Globo."