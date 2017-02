Osesp terá concerto em realidade vistual

A empresa de vídeo Panograma, que tem como sócio o produtor João Marcello Bôscoli, faz nesta sexta-feira, 24, a primeira transmissão em realidade virtual de um concerto de música erudita no Brasil. O concerto escolhido será realizado nesta sexta, a partir das 19h30, na Sala São Paulo, pela Osesp, com regência do maestro Isaac Karabtchevsky. A obra executada será a Sinfonia nº 2 - Ascensão, do compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959). A transmissão será feita no canal do YouTube da própria Osesp. Quem tiver os óculos headset, poderão assistir de maneira imersiva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

