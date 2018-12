'Os Roni' terá Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa

Em fase de gravação, mas com estreia programada para 2019, 'Os Roni' é o novo projeto de humor que reúne Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa, no Multishow.

Eles serão os protagonistas do seriado, que fala sobre os três irmãos Roniclayson, Ronivaldo e Roniwelinton, que saem do Nordeste para tentar a vida em São Paulo e vão morar na casa do cunhado, contando com a ajuda da avó.

Também integram o elenco, Falcão, GKay, Ilva Niño, Oscar Magrini e Titina Medeiros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.