Os objetos permitidos e os vetados no Rock in Rio 2017

O Rock in Rio está chegando e a questão sempre retorna: "o que pode e o que não pode levar?."

O festival começa na sexta-feira, 15, na capital fluminense.

Um objeto indispensável, é um documento de identidade.

A partir dos termos e condições para entrada na Cidade do Rock (no site do Rock in Rio), a reportagem fez uma pequena lista.

Não pode levar:

- Garrafas de qualquer tamanho (exceto garrafas de plástico para água, sem tampa) e bebidas;

- Embalagens rígidas (tipo Tupperware);

- Latas;

- Capacetes;

- Armas de fogo ou armas brancas;

- Cadeiras/Banquinhos;

- Guarda-chuvas;

- Objetos pontiagudos e perfurantes;

- Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, desodorantes, pasta de dente);

- Skate, bicicleta, etc;

- Isopor ou Cooler;

- Bastão de selfie;

- Substâncias tóxicas;

- Animais (exceto cães guia).

Alimentos

Pode levar até cinco itens alimentícios. Estão liberados alimentos industrializados e lacrados (bolachas, barras de cereal), frutas e sanduíches em embalagem transparente e não rígida.

Água

Segundo a organização, haverá, à disposição do público, bebedouros com água potável instalados na Cidade do Rock.

Armários

O Rock in Rio vai disponibilizar armários (lockers) para guardar os objetos do público. É possível reservar com antecedência, e cada armário custa R$ 35,00.

