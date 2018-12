Os nomes de bebês mais escolhidos em 2018 foram Miguel e Helena

Helena e Miguel foram os nomes de bebê mais escolhidos pelas famílias brasileiras em 2018, de acordo com ranking divulgado pela plataforma digital BabyCenter. A grande novidade este ano é o 'rebaixamento' de Alice, que estava no topo da lista desde 2015. Miguel foi, pelo oitavo ano consecutivo, o nome mais escolhido entre os meninos.

A lista foi elaborada a partir de 501 mil nomes de bebês, nascidos ao longo de 2018 e cadastrados na plataforma composta pelo site, e o aplicativo gratuito Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanha a gravidez e o desenvolvimento da criança até um ano de idade.

Em 2018, houve uma forte tendência na escolha por nomes de astros da música como Antony, da dupla sertaneja com Gabriel, do esporte, como Kylian, ídolo francês da Copa, ou de séries e programas de televisão, como La Casa de Papel, do Netflix, e os cozinheiros Bela (Bela Gil) e Henrique (Henrique Fogaça, do Masterchef).

Nomes de meninas

No caso das meninas, Helena subiu ao primeiro lugar. Sophia, outro nome cujo reinado parecia não ter fim, caiu quatro posições no ranking e foi parar em 7º lugar. Mas a escolha por Helena não está relacionada, por exemplo, às novelas de Manoel Carlos, que sempre 'batiza' as protagonistas com esse nome. Helena vem na onda de fascinação por histórias de realeza, mitologia e contos de fadas que segue em alta no Brasil. "O nome Helena teve seu pico de popularidade na década de 1950, segundo dados do IBGE. A retomada, hoje, é em parte como homenagem aos avós e bisavós e, em parte, influenciada por personagens", afirma a editora do BabyCenter Brasil, Fernanda Ravagnani.

Os cinco nomes de meninas mais usados para bebês em 2018, pela ordem, foram: Helena, Alice, Laura, Manuela e Valentina.

Outros considerados 'primos' de Helena também ficaram em alta, como Heloísa (8º lugar), Eloá (15º) e Maria Helena (47º). Outros que rimam com Helena foram escolhidos, como Lorena e Milena.

Manuela ganhou várias posições na lista do BabyCenter e alcançou o 4º lugar, mostrando a influência de personalidades na hora de os pais considerarem nomes para os filhos. Manuela é o nome da filha da apresentadora Eliana, que teve uma gravidez de risco bastante acompanhada. Outros nomes estão em alta: Cecília, Antonella, Clara, Ana Laura, Maria Vitória, Pérola e Aurora.

Nomes de meninos

O nome mais escolhido para meninos em 2018, pela 8ª vez, foi Miguel. Na sequência dos mais escolhidos vem Arthur, Heitor, Bernardo e Davi. Ao mesmo tempo, Heitor e Benjamin ganham cada vez mais força na preferência dos pais.

Outra tradicional fonte de inspiração, os nomes bíblicos, também se mantiveram presentes, como Davi (5ª posição), Matheus (11º) e Lucas (12º).

Alguns nomes deram um salto em suas posições, como Benício, que subiu nove posições, e Joaquim e Benjamim, três posições cada. Joaquim e Benício são filhos de Angélica e Luciano Huck e Benjamin é o nome do menino da modelo Gisele Bündchen.

A plataforma digital também leva em consideração os nomes compostos mais escolhidos pelos pais brasileiros. Para meninas, o ranking ficou assim: Maria Luiza, Maria Clara e Maria Eduarda. E para os meninos: João Miguel, Enzo Gabriel e Pedro Henrique.

O BabyCenter divulga o ranking de nomes de bebê no Brasil desde 2009. É um levantamento mais detalhado e atualizado sobre os nomes escolhidos para registrar as crianças no País e pretende ajudar quem está tentando decidir como chamar o filho.

Tendência de nomes de bebês para 2019

Mas é possível prever os nomes que serão tendência em 2019? De acordo com dados da plataforma, Valentim deve subir cada vez mais, influenciado pela sonoridade com Benjamin e a influência da série infantil Os Valentins, além do personagem da novela Segundo Sol, da TV Globo. Para as meninas, Antonella deve impulsionar nomes com a mesma terminação para o ano que vem, como Fiorella, Ariella, Micaella, Anabella e Donatella.

Ranking de nomes de bebês pelo mundo

Em 2018, o BabyCenter Estados Unidos detectou tendência de nomes que remetem à paz, como contraponto aos tempos atribulados na política, como Harmony, Hope e Shanti. Na Grã-Bretanha, nomes de astros do rock inspiram os pais e as mães, como a subida de nomes como Bowie, Hendrix e Lennon.

Nomes curtos dominam as tendências e muitos repetem em vários países, confira:

Estados Unidos

Meninas: Sophia, Olivia, Emma, Ava e Isabella

Meninos: Jackson, Liam, Noah, Aiden e Caden

Alemanha

Meninas: Emma, Mia, Emilia, Hannah e Ella

Meninos: Ben, Paul, Leon, Noah e Finn

França

Meninas: Emma, Mia, Jade, Julia e Mila

Meninos: Raphaël, Liam, Gabriel, Léo e Lucas

Reino Unido

Meninas: Olivia, Sophia, Amelia, Lily e Ava

Meninos: Muhammad, Oliver, Noah, Harry e Leo

Comunidade hispânica nos Estados Unidos

Meninas: Sofía, Isabella, Emma, Valentina e Victoria

Meninos: Mateo, Santiago, Matías, Thiago e Sebastián