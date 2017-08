Orquestra Sinfônica de Campo Grande pode se tornar patrimônio cultural

A orquestra sinfônica municipal de Campo Grande pode ganhar o reconhecimento como patrimônio cultural imaterial no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme proposição apresentada durante a sessão desta quarta-feira (23), de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB).

“Reconhecer a orquestra como patrimônio imaterial tornará a instituição mais sólida e ajudará a buscar financiamento junto aos entes públicos e privados para promover ações em cidades diversas, não sendo apenas concertos, mas também ações educativas e de formação”, justificou o parlamentar.

A orquestra sinfônica da Capital, instituída pela Lei Municipal 4.403/2006, tem realizado concertos por todo Estado, inclusive, participou de festivais internacionais na Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile. A sinfônica também mantém um programa de incentivo e aperfeiçoamento técnico para jovens músicos, visando descobrir novos talentos.

