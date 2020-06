Orquestra de estudantes celebra Dia Mundial do Meio Ambiente no Rio

A Orquestra Virtual foi criada pelo Programa Orquestra nas Escolas com o objetivo de promover apresentações musicais em que os alunos tocam e cantam de suas casas, sob a orientação de professores e maestros. - Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje (5), a prefeitura do Rio de Janeiro lançou um vídeo com alunos da Orquestra Virtual, do Programa Orquestra nas Escolas, da Secretaria Municipal de Educação, tocando a música Depende de nós, do compositor Ivan Lins. A canção transmite a mensagem de que é possível mudar o mundo, com a ajuda e a união de todos.

Os 23 alunos que integram a Orquestra Virtual tocam e cantam cada um em sua própria casa, respeitando o distanciamento exigido pelas autoridades para combate à covid-19. A edição final das imagens pelo computador garante a harmonia musical, unindo trechos de cada intérprete até o arranjo final, informou a Secretaria de Educação, por meio de sua assessoria de imprensa. A data de 5 de junho foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial do Meio Ambiente visando a promoção da conscientização ambiental.

Garrafas

A coordenadora do Programa Orquestra nas Escolas, Moana Martins, revelou que a base para a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca foi iniciada há três anos, com uma orquestra de garrafas na Escola Municipal Coelho Neto. Na Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca tocam atualmente vários daqueles alunos garrafistas. A coordenadora acredita que “ao trazer a inspiração dessa obra maravilhosa do mestre Ivan Lins para uma homenagem à Semana Mundial do Meio Ambiente, desejamos tocar os corações para que voltemos nossa atenção para o cuidado com o meio ambiente, do qual somos integralmente parte”.

A clarinetista Ana Clara Infante, de 15 anos, integrante da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Carneiro Felipe, ressaltou a necessidade da conscientização de todos com os cuidados para a preservação do meio ambiente, “pois sabemos quais serão as consequências se não fizermos a nossa parte”. Da mesma maneira, a violinista Ana Keila de Souza, de 11 anos, da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Santa Cruz, destacou que, para ela, o meio ambiente representa a preservação da vida. “Quando vou ao supermercado, utilizo sacolas retornáveis, faço brinquedos com garrafas pet e caixas de leite, e reaproveito sementes de frutas para plantio no quintal. As pessoas podem fazer reciclagem de lixo e contribuir para que diminua o número de queimadas. A poluição é um dos principais meios de destruição”, disse a estudante.

Orquestra Virtual

A Orquestra Virtual foi criada pelo Programa Orquestra nas Escolas com o objetivo de promover apresentações musicais em que os alunos tocam e cantam de suas casas, sob a orientação de professores e maestros. A cada semana são lançados novos vídeos, com diferentes formações. Cerca de 200 alunos, integrantes de orquestras e coros, já participaram do projeto, tocando músicas como Amanhã, de Guilherme Arantes; Aquarela, de Toquinho; Preta Pretinha, de Moraes Moreira; Enquanto houver sol, dos Titãs; Fico assim sem você, de Abdullah; Trem das Onze, de Adoniran Barbosa; clássicos do funk com DJ Marlboro; e O bêbado e a equilibrista, de Aldir Blanc.