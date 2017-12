'Origem' de Dan Brown lidera venda neste Natal

O livro Origem, de Dan Brown, encabeça a lista dos mais vendidos em pelo menos seis países: Brasil, Colômbia, EUA, México, Portugal e Reino Unido. A obra traz o professor de simbologia religiosa Robert Langdon às voltas com uma descoberta de um futurólogo bilionário conhecido por previsões audaciosas e invenções de alta tecnologia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.