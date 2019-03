'Orgulho', diz filho de Faustão ao parabenizar pai pelos 30 anos do programa

O programa Domingão do Faustão completou 30 anos nesta terça-feira, 26, e o apresentador Fausto Silva comemorou com equipe e família. O filho mais velho dele, João Guilherme, de 15 anos, homenageou o pai nas redes sociais.

"Pai, você é meu orgulho, tanto no pessoal quanto no profissional. Parabéns pelos 30 anos de Domingão. Muito difícil um programa de televisão extenso em um domingo que tenha 30 anos na mesma emissora com o mesmo apresentador. Orgulho é a palavra! Te amo muito", escreveu o jovem ao compartilhar algumas fotos ao lado de Fausto Silva.

João Guilherme também resgatou uma participação dele, de quando era criança, no programa do pai. O mesmo vídeo foi compartilhado por Luciana Cardoso, mulher de Faustão. Ela, inclusive, também publicou uma foto em homenagem aos 30 anos do programa do marido. "Equipe show", escreveu ela na legenda.