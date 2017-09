Órgão diz apreensão de alimentos foi conforme lei

A Vigilância Sanitária municipal do Rio de Janeiro afirmou que o estabelecimento Sudbrack Gastronomia, da chef Roberta Sudbrack, que era um dos principais nomes da área gourmet do Rock in Rio, sofreu sanções com base na legislação nacional, conforme a lei 7.889 de 23 de novembro de 1989. Em nota, o órgão disse que técnicos encontrarem alimentos que não possuíam registro para comercialização dentro do município do Rio de Janeiro, o Serviço de Inspeção Federal (SIF)".

Segundo o texto, os 160 quilos de alimentos irregulares que seriam disponibilizados imediatamente à população foram impedidos de serem comercializados. "Já os 850 kg de alimentos encontrados no local de estoque, fora da área do evento, foram lacrados para impedir a comercialização".

O órgão fiscalizador informou que será encaminhado um ofício ao Ministério Público para que seja definido o destino desses alimentos, "que entraram de forma ilegal no município". A Vigilância destacou que Roberta Sudbrack não foi proibida de comercializar alimentos nos próximos dias de evento, desde que adquira produtos adequadamente registrados.

"De acordo com o artigo 4º da lei 7.889, de 23 de novembro de 1989, apenas produtos oriundos de estabelecimentos registrados pelo Ministério da Agricultura estão habilitados ao comércio interestadual e internacional. No estabelecimento Sudbrack Gastronomia foram encontrados produtos de origem animal (linguiça e queijo) sem os devidos registros. Segundo o artigo 12 do decreto 6235 de 30 de outubro de 1986, todo alimento só deve ser exposto ao consumo se estiver devidamente registrado em órgãos competentes."

A Vigilância afirmou que, antes do Rock in Rio, foram realizadas três grandes reuniões com todos os fornecedores e uma reunião específica com os fornecedores de alimentos, para orientação quanto às regras de conduta.

Nota oficial do Rock in Rio. A organização do Rock in Rio informa que é responsável pelo mix de produtos oferecido ao público, garantindo uma oferta variada. Fica a cargo das marcas o cumprimento das normas previstas pelos órgãos competentes.

A chef, depois da apreensão de mais de 80 kg de queijo e 80 kg de linguiça, saiu do festival em seu primeiro dia de trabalho. Segundo ela, todos os produtos estavam dentro da validade e apenas não tinham um selo exigido pelos agentes para a liberação. A chef afirmou que acionará a Justiça para resguardar seu estoque.

O Rock in Rio diz lamentar o ocorrido e a saída da Roberta Sudbrack do evento. A Operação do Gourmet Square foi ontem, segundo o evento, um sucesso, com atendimento a mais de 14.3mil pessoas. A média de espera de atendimento foi de apenas 10 minutos e a administração do espaço foi feita com tranquilidade, preservando o conforto do público.

A Gourmet Square tem a operação de chefes como Pedro Benoliel e Ogro Jimmy e dos restaurantes Açougue Vegano, Famiglia Rivitti, Di Blasi, On Japa, SertaNorte, Gouranga Veggie, Melhor Pastel do Mundo, Feijú do Benola, Botero, Deli Delícia, Bar Central e Karaage Chicken Gourmet.

