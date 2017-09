Organizadora oferece desconto em show sertanejo para compensar fãs de Aerosmith

Após a banda Aerosmith cancelar os últimos quatro shows de sua turnê Aero-Vederci Baby!, que incluía uma apresentação na cidade de Curitiba, no Brasil, na última quarta-feira, 27, uma opção da organizadora do evento para reduzir a frustração dos fãs chamou atenção nas redes sociais. Além de proporcionar o reembolso, é claro, a empresa fez uma proposta "imperdível": quem levasse o ingresso do show cancelado poderia trocá-lo por um desconto em uma apresentação do sertanejo Gusttavo Lima, realizada no mesmo dia!

Porém, os fãs que estavam ansiosos para ver a banda de rock desde maio, quando a atração foi anunciada, não ficaram muito contentes com a possibilidade.

O fato logo virou piada - não por falta de qualidade do cantor, mas sim pelo fato de serem estilos musicais completamente diferentes, e que tocam para públicos igualmente diferentes.

Quem sabe se ao menos fosse para algum show do metaleiro Luan Santana?

Veja Também

Comentários