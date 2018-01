Olivia Munn nega boatos que estaria saindo com Chris Pratt

Chris e Anna foram casados por oito anos, antes de se divorciarem em agosto de 2017 - Reprodução

Após boatos na imprensa de que estaria se encontrando com Chris Pratt, a atriz Olivia Munn postou uma conversa em seu Instagram em que nega à própria Anna Faris, ex-mulher do ator, que realmente tivesse algo com ele.

"Oi! Então, eu não respondo a histórias aleatórias de tabloides, mas como nos conhecemos eu gostaria de te dizer pessoalmente que não existe um pingo de verdade nessa história de namoro com o Chris", garantiu Olivia.

Anna respondeu mostrando que não se importaria caso a notícia fosse verdade. "Meu Deus, esta cidade é muito louca. Você é muito fofa de me mandar a mensagem. Eu te amo - e digo que adoraria caso você tivesse algo com ele", escreveu.

Olivia, conhecida por sua atuação na série The Newsroom, ainda aproveitou a situação para cutucar quem divulgou a notícia. "Nem toda mulher fica brava com outra que esteja namorando seu ex."

Chris e Anna foram casados por oito anos, antes de se divorciarem em agosto de 2017.