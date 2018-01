Olinda homenageia gravidez de Ivete Sangalo com boneco gigante

A foto do boneco foi compartilhada por Ivete no Instagram - Foto: Marlon Costa

A cantora Ivete Sangalo recebeu uma homenagem da organização do carnaval de rua do Estado de Pernambuco: um boneco de Olinda com o rosto dela e, claro, sua barriga de grávida - ou "gravidinha", como a cantora gosta de se classificar.

Ivete costuma marcar presença na festa nas regiões de Recife e Olinda. Neste ano, porém, ela não estará presente porque deve dar à luz gêmeas no início de fevereiro, na mesma época do carnaval. A cantora já está em licença de maternidade.

A foto do boneco foi compartilhada por Ivete no Instagram. "Enquanto isso em meu Pernambuco... uma boneca, filha da terra, toda lindinha como boneco gigante. Olinda não me deixa fora da festa! Amo vocês e é muito!" A imagem do boneco já na rua também foi compartilhada no stories. "Que massa esse meu boneco de Olinda gravidinha. Amei demais".I