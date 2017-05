Oito pessoas são presas em São Paulo durante a Virada Cultural

Um balanço parcial da Polícia Militar informa que oito pessoas foram detidas em São Paulo durante a realização da Virada Cultural. O evento cultural, o maior da cidade, ocorre em diversos pontos da capital desde as 18h de ontem até as 18h de hoje.

Segundo a polícia, todas as ocorrências foram registradas na região central da cidade. O balanço contabiliza as ocorrências registradas até as 9h da manhã de hoje (21).

Entre os detidos, dois foram presos por roubo e dois por receptação. Também foi presa uma pessoa por porte ilegal de armas. Houve prisões também por tráfico de drogas e agressão com faca. Outra pessoa, procurada pela Justiça, também foi detida no centro de São Paulo.

A polícia não deu mais detalhes sobre as ocorrências. Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria Municipal de Cultural informou que ainda não tem um balanço sobre o evento.

Veja Também

Comentários