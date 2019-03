Oficinas gratuitas de pintura em tela serão oferecidas na Biblioteca do Horto Florestal

CAPACITAÇÃO Visita de técnicos do Sírio-Libanês dá início ao processo de modernização do Hospital Regional

ECONOMIA Estudo mostra as distorções e os desafios da Previdência

VARIEDADES Alok doa R$ 30 mil para jovem com deformação facial fazer neurocirurgia

VARIEDADES Red Hot Chilli Peppers transmitirá show ao vivo nas pirâmides do Egito

POLÍTICA Correção: Câmara vai entrar com representações sobre fundo da Lava Jato

SAÚDE Teatro de fantoches leva orientação de forma lúdica sobre os cuidados com o Aedes a alunos de EMEI

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados