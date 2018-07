Oficinas de Férias na Biblioteca Isaias Paim acontecem até quinta-feira

Campo Grande (MS) – As Oficinas de Férias da Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim acontecem a partir desta terça até quinta-feia (17 a 19.7), das 8h às 12h. O objetivo é trabalhar e brincar com a cultura popular, lendas, diálogo, brincadeiras, danças, folclore e as ladainhas de roda, proporcionando um resgate da ludicidade.

Os ministrantes são Ciro Ferreira, graduado em Artes cênicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), com o projeto de coar fubá – construção de história e construção de brinquedo, e Rosilda Figueiredo, graduada em Artes Cênicas, com atividades de brincadeiras populares.

As oficinas são uma oportunidade de atividade para as crianças durante as férias e pretendem atrair o público infantil para o espaço bibliotecário.

A contação de histórias ganhará destaque nesta edição do projeto de Férias na Biblioteca, com a temática das manifestações populares, pois é um importante subsídio e recurso didático educativo, propiciando a ludicidade.

O contador de histórias Ciro Ferreira vai instigar as crianças a participarem ativamente das construções das histórias, com dinâmicas com fantoches feitos com sucata. A partir de garrafa PET, cada participante terá a oportunidade de construir e interagir com seu personagem, vivenciando e experimentando acalantos e brincadeiras na transmissão das histórias. Os adultos são responsáveis pelos cortes de garrafas.

Rosilda Figueiredo vai realizar atividades de brincadeiras populares pesquisadas no cotidiano das comunidades. O objetivo é estimular o universo lúdico e proporcionar momentos prazerosos fundamentais para o desenvolvimento e a socialização da criança.

O Projeto acontece de 17 a 19 de julho, das 8h às 12h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías. Paim. O local fica no 2º andar do Memorial da Cultura e Cidadania (avenida Fernando Correa da Costa, 559 Centro). Outras informações pelo telefone (67) 3316-9161.

Texto e foto: Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)